لعشاق السيارات الكلاسيكية.. فيراري GTE-250 النادرة للبيع

كشف موقع مختص بأخبار السيارات الكلاسيكية عن طرح النسخه الوحيدة المتبقية على مستوى العالم من طراز فيراري 250 GTE للبيع.

وذكر موقع "أوتو كلاسيك" أن هذا الطراز المميز من فيراري كان مخصصا في عام 1962 لجهاز الشرطة الإيطالية والذي كان أكثر أجهزة الشرطة تميزا في العالم، كونه كانت تدعمه تلك السيارات من فيراري.









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وقال "أوتو كلاسيك" إن النسخة الوحيدة في العالم المتوفرة حاليا من طراز فيراري 250 GTE مطروحة للبيع عبر شركة بيع السيارات الكلاسيكية Girardo & Co، وهي مصدر اللقطات التي نشرها الموقع لطراز فيراري الكلاسيكي.











وتعمل النسخة الفريدة من نوعها من طراز فيراري 250 GTE بمحرك من فئة V12 بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة تصل إلى 240 حصانا.

وتوقع موقع "أوتو كلاسيك" أن تصل تكلفة طراز فيراري 250 GTE، مبدئيا إلى 500 ألف دولار.