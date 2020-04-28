هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية تظهر في صور رسمية مموهة + معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي النترا 2021 ستحصل على نسخة N Line رياضية مع كشف الشركة عن بعض الصور المموهة لها مع فيديو.

هيونداي لم تكشف عن المواصفات التقنية وأرقام الأداء بعد، ولكن صرحت أن السيارة ستحصل على تحسينات متعددة للشاسيه، مع محرك تيربو جديد وبعض التغييرات الجمالية، كما ستحصل السيارة على جنوط خاص جديد مع تغييرات للمصدات الأمامية والجمالية لإضافة لمسة أكثر رياضية وجراءة على السيدان.

بالنسبة للمحرك فقد نرى نفس محرك i30 N Line تيربو سعة 1.6 لتر بأربعة سلندر بقوة 201 حصان، مع جير يدوي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات ودفع أمامي، مع تحسينات معتبرة للتوجيه، وغالباً سيتم تدشين السيارة في الصيف مع انطلاقها في الخريف.

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كما تنوي هيونداي طرح نسخة N كاملة لالنترا لاحقاً، ونذكر القراء أن سيارات الأداء لدى هيونداي تنقسم لفئتين، N Line و N الأعلى أداءً.. ومن المتوقع أن تحصل النترا N على محرك 2.0 لتر تيربو بأربعة سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، مع تحديثات أخرى للأداء ونظام تعليق جديد ومكابح رياضية.