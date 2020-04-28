شرطة رأس الخيمة تدشن لوحة أرقام جديدة للسيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن حصلت مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة على لقب عاصمة السياحة الخليجية، قامت القيادة العامة للشرطة هناك بتدشين لوحة جديدة لأرقام السيارات تتناسب مع روح المنطقة.
إذ اتخذت شرطة رأس الخيمة من اسم الإمارة شعاراً لتلك اللوحات الجديدة مع تصميم أنيق، وذلك يأتي ضمن المساعي التطويرية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وحرصاً على التنويع في أشكال لوحات أرقام السيارات بما يلبي مختلف الأذواق.
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