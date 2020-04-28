وكالات السيارات تستعد لإعادة فتح أبوابها في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت غالبية وكالات السيارات بالمملكة عن استعدادها لبدء العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 6 رمضان، وبالفعل بدأت بعض الوكالات بحملة تنظيف وتعقيم لفروعها أمس الإثنين؛ استعداداً لافتتاحها غداً الأربعاء.

ويأتي ذلك القرار بعد إصدار البيان الملكي المُتعلق بالرفع الجزئي لمنع التجول في مدن ومحافظات المملكة، حتى يوم 20 رمضان الجاري من 9 صباحاً إلى 5 مساءاً.

والجدير بالذكر أن الأمر الملكي قد استثنى من قرار الرفع الجزئي لمنع التجول، محافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، وعدداً من أحياء المدينة المنورة وجدة والدمام ومكة المكرمة، والأحياء المعزولة صحياً والتي تشمل (حي النكاسة وحوش بكر، والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد في مكة المكرمة، وأحياء المحجر، وغليل، وكيلو 13، وبترومين والقريات، وكيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال في جدة)

بالإضافة إلى حي الأثير في الدمام، وأحياء الشريبات، والجمعة، وقربان، وجزء من الإسكان، وبني ظفر، وبني خدرة، في المدينة المنورة.