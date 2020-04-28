هيونداي كونا تصنف كأفضل المركبات الكهربائية العائلية مبيعاً ضمن جوائز مجلة "توب جير" العالمية

كتب: باسل الحلواني

صنفت سيارة هيونداي كونا الكهربائية كأفضل سيارة عائلية صغيرة في حفل توزيع جوائز مجلة "توب جير" للمركبات الكهربائية. حيث أكملت سيارة كونا رحلة برية طولها 1600 كيلومتر عبر 9 دول أوروبية، وجاءت إشادة الجائزة بهيونداي كونا SUV متعددة الأغراض والكهربائية بالكامل لكفاءتها وقدرتها على قطع المسافات الطويلة ولأدائها السلس أيضا.

واستمرت رحلة كونا SUV، التي قطعتها في ديسمبر الماضي، 24 ساعة، بصحبة تشارلي تورنر رئيس تحرير مجلة بي بي سي توب جير، مستخدمة خلال الرحلة الشبكة الأوروبية للشحن السريع لتزويد كونا بـ 316 كيلو وات في الساعة من الكهرباء. وتم اختيار شحن 80٪ فقط لزيادة وقت القيادة إلى أقصى حد.

وخلال الرحلة التي بدأت في جمهورية التشيك؛ زارت

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السيارة 9 دول هي ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا، بواقع 1600 كيلومتر.

وبهذه المناسبة قال تشارلي تورنر: "ضمن أجواء حظر التجوال والإغلاق التام الذي تشهده عدد كبير من الدول حول العالم، والتي يصبح معها التنقل حلما، تمنحنا سيارة هيونداي كونا الكهربائية بارقة أمل بحرية السفر عبر العديد من البلدان بأمان تام، فمع تزايد دور الكهرباء في مستقبل التنقل والمركبات، تطمئننا سيارات مثل كونا SUVأنه بإمكاننا الذهاب إلى حيث نشاء، وأن نقطع الأميال بلا أي قلق من المسافات الطويلة".

ومن جهته صرح أندرياس كريستوف هوفمان، نائب التسويق والإنتاج في هيونداي

موتور أوروبا: "بعد إطلاقها في عام 2018، أثبتت سيارة كونا SUV نفسها كمركبة صديقة للبيئة بلا عادم وبأسعار معقولة، وتجمع بين العملية والأداء العالي، وأدت التحديثات الأخيرة للسيارة لتطوير قدرتها على التواصل مع السائق، كما أضافت شاحنًا ثلاثيًا لها، لنكون أمام سيارة مثالية، ويسعدنا بجانب رصيدنا الكبير من الجوائز التي حصلت عليها كونا SUV أن نتلقى جائزة من مجلة توب جير الشهيرة".

وقال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "أسعدنا حصول كونا SUV على هذه الجائزة التي نعتبرها تكريما لجهود شركة هيونداي موتور في تقديم مركبات صديقة للبيئة بلا عادم، وحرصها على الاستجابة لتطلعات العملاء وتلبية توقعاتهم الخاصة بالسلامة والراحة وتميز الأداء. وقد لاقت كونا SUV منذ إطلاقها تقديرا من أطراف عدة لإمكانية قيادتها لفترات طويلة، ولأدائها على الطرق وتصميمها المتميز العملي، ونأمل أن نستمر في تقديم المزيد من المركبات الكهربائية في المستقبل القريب".