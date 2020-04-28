استئناف العمل بمصانع سكودا بعد فترة توقف بسبب كورونا

تعتزم شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، استئإف العمل بمصانعها بالتشيك بعد توقف استمر لمدة خمسة أسابيع بسبب جائحة كورونا.
وقالت الشركة التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن في بيان لها، إن استئناف الإنتاج يبدأ من اليوم.
كانت سكودا قد أوقفت الإنتاج في الثامن عشر من مارس الماضي في مصنعها الرئيسي في ملادابوليسلاف وفي مصنعيها الآخرين في التشيك في فرشلابي وكفاسيني.
وكانت سكودا قد أعدت حزمة تدابير لمنع حدوث العدوى فيمواقع العمل، وتتألف هذه التدابير من أكثر من 80 بندا بينها الإلزام باستخدام الكمامة والمطهرات.
ويبلغ عدد العاملين لدى سكودا أكثر من 33 ألف شخص ما يجعلها واحدا من أكبر أرباب العمل في التشيك، وبلغت مبيعاتها في العام الماضي أكثر من 1.24 مليون سيارة.
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