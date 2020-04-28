تعرف على مواعيد ومناطق عمل تطبيق أوبر بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة أوبر بالمملكة عن بدء استئناف عملياتها بتوقيتات جديدة تتلاءم مع الأمر الملكي القاضي بالرفع الجزئي لحظر التجول في مدن المملكة، إذ ستُقدم الشركة خدماتها للمواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً في كل مدن المملكة عدا مدينة مكة المكرمة.

وأوضحت شركة أوبر أن الخدمة ستكون متاحة للمواطنين، ولكن باتباع بعض التعليمات التي تشمل السائق والراكب على حدٍ سواء، وتتمثل في ما يلي:

التأكد من غسل اليدين ونظافتها قبل وبعد دخول السيارة.

الركوب في الخلف لترك مسافة كافية بين الراكب والسائق.

لبس الكمامة عند الحاجة وفتح بسيط لزجاج النوافذ؛ لتهوية داخلية السيارة بين الحين والآخر.

والجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت خلال الأسبوع الأول من أبريل عن إيقاف خدماتها مؤقتاً في كلٍ من (تبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر)، وذلك بسبب الظروف المتعلقة بفرض منع التجول بالمملكة على مدار الـ24 ساعة؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد.