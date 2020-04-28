تعرف على الأخطاء التي ترتكب عند شراء سيارة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – يقع كثير من الأشخاص في أخطاء عند شراء سيارة جديدة، لكن يعد أكبر خطأ يتم ارتكابه هو استبدال السيارة التي تم شرائها بعد فترة قليلة بسيارة أخرى نالت الإعجاب أكثر، مما يسبب خسائر مادية كبيرة.

لذا سنقدم لك بعض النصائح الهامة التي يجب إتخاذها قبل شراء سيارة جديدة مناسبة لك، وذلك كي لا تقع في هذا الخطأ المكلف.

1- لا تنحاز إلى علامة تجارية معينة لمجرد أنك معجب بتصميم سياراتها، لكن يجب قراءة مراجعات الخبراء والمستهلكين في العلامات التجارية المختلفة ومعرفة المشاكل التي تواجهها، وشراء السيارة التي نالت إعجاب الخبراء.

2- يجب وضع المتغيرات المستقبلية لحالتك الإجتماعية في عين الإعتبار، بالإضافة إلى ضرورة مناسبة السيارة لظروف البيئة المحيطة بك وطبيعة استخدامك للسيارة، وكمثال لا يجب أن تشتري سيارة ذات مواصفات عالية مثل سيارات الدفع الرباعي ولكنك لن تستخدم إمكاناتها.

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3- لا تتعدى الميزانية التي وضعتها للشراء واحرص على ترك مساحة كافية من الميزانية للمصروفات الأخرى مثل التحقق من معدلات الإصلاح المتوقعة، والتأمين، وتكاليف الوقود.

4- قم بتجربة قيادة السيارة على طرق مختلفة، وذلك للتأكد من راحة الجلوس والقيادة والتجهيزات والمساحة الداخلية، وغيره.

5- إذا كنت متردد في الشراء بين العلامات التجارية المختلفة، فيجب حينها أن تفكر في شراء سيارة مستعملة رخيصة الثمن، حتى لا تخسر كثير من الأموال حال بيع سيارة وهي لا تزال جديدة.