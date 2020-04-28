خطوات رفع كفاءة تبريد مكيف السيارة

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الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الشديد للحرارة في الصيف، أصبح قائدي السيارات لا يستطيعون الاستغناء عن تشغيل مكيف الهواء بصورة شبه مستمرة، لكن كثير من السائقين يعانون من ضعف الهواء الخارج من المكيف، بالإضافة إلى ضعف التبريد.
لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لرفع كفاءة التكييف وتبريد مقصورة السيارة سريعاً
1- صيانة دورة التبريد
تعتبر الصيانة الدورية لدورة التبريد من أبرز الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع كفاءة تبريد مكيف السيارة، وتتضمن تغيير الفلتر، وضبط الفريون وتزويده، وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من كفاءة عملها.
2- ركن السيارة في الظل
من الهام ركن السيارة في الظل بعيدا عن أشعة الشمس، وذلك حتى لا ترتفع حرارة المقصورة بشدة، ما يؤدي إلى تسخين المقاعد والأجزاء الداخلية، وهو ما يصعب معه تبريد السيارة سريعاً.
3- طرد الهواء الساخن
يتعين قبل ركوب السيارة فتح الأبواب وزجاج النوافذ لدقائق من أجل تهوية السيارة وطرد الهواء الساخن من المقصورة، ثم القيام بتشغيل المحرك وإدارة التكييف وتشغيله على درجة عالية مع غلق الأبواب وفتح نصف زجاج النوافذ للتهوية والتبريد السريع، ثم القيام بغلق النوافذ بالكامل، وخفض درجة المكيف إلى المستوى الملائم.
4- تظليل الزجاج
يفضل وضع لاصق عاكس على زجاج زجاج نوافذ السيارة، وهو ما يقلل من حدة أشعة الشمس التي تخترق الزجاج، مما يساعد المكيف على تبريد الهواء داخل المقصورة بصورة أكبر.
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