هل سيتم تأجيل رنج روفر 2022 الجديدة بسبب فيروس كورونا؟

الخليج ٣٦٥ نت – يخضع الجيل الخامس من رنج روفر للمراحل الأولى من الاختبار، قبل أن يصل إلى صالات العرض في نهاية عام 2021، على أمل أن يعيد الطراز مبيعات جاكوار لاند روفر إلى عهدها بعد الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من إغلاق مصانع الانتاج التابعة لجاكوار لاند روفر وتأجيل الكشف عن لاند روفر ديفندر الجديدة، فمن المفهوم أنه لن يكون هناك توقف في تطوير سيارة رنج روفر القادمة.

يذكر أنه أنه تم رصد نماذج أولية أثناء اختبارها في أجواء ثلجية، ومن المتوقع إجراء اختبارات الأجواء الحارة في الأسابيع المقبلة، وعلى مدار العام، سيصبح التمويه على النماذج الأولية أقل، مما يكشف عن تصميمها المحدث، وحتى أثناء التمويه، تكشف النماذج الأولية عن أقواس عجلات أكثر بروزاً، والتي من شأنها أن تساعد الموديل الجديد بالظهور بمظهر أكثر جاذبية من الجيل السابق والذي يُباع منذ 2012.

ستستخدم رنج روفر الجديدة منصة MLA الخاصة بصانع السيارات، كما سيحصل الطراز الجديد أيضاً على قوته من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو، وتستهدف السيارات أسواق مثل الشرق الأوسط وأمريكا، وستشمل إصدارات أخرى هجينة بالقابس، بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل مع الإصدارات المعتادة البنزين والديزل.

في النهاية، بالتأكيد سيعطي الجيل الجديد من رنج روفر شركة جاكوار لاند روفر أرباحاً مطلوبةً بشدة في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبدأ الإقتصاد العالمي في النمو مرة أخرى بعد الإغلاق الحالي.

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التصميم التوقعي للجيل الخامس من رنج روفر

اللقطات التجسسية