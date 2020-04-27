أول نظرة على تصميم نيسان اريا القادمة للأسواق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان النقاب عن IMx الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات 2017، لتقوم بعد ذلك بتحديث السيارة الاختبارية في أكتوبر 2019 كاشفة عن اريا الاختبارية في نفس معرض السيارات في اليابان، بتصميم خارجي أقرب إلى الإنتاج، واليوم يبدو أن الإصدار الإنتاجي الكهربائي بالكامل قد قام بزيارة لمكتب براءات الاختراع، حيث نُشرت صور على انستقرام تدعي أنها للسيارة الإنتاجية، بينما قد تكون هذه الصور هي السيارة الاختبارية من العام الماضي، إلا أن هناك بعض الاختلافات الدقيقة التي تدفعنا للاعتقاد بأنها الإصدار الإنتاجي.

بدءً من الواجهة الأمامية، يبدو أن اريا اكتسبت بعض المصابيح الإضافية في الجزء السفلي في المصد، وبالحديث عن ذلك، فقد تم تعديل المصد قليلاً لاستيعاب غطاء لإخفاء غطاء السحب، ومن الجانب، يظهر غطاء منفذ الشحن الذي تم دفعه قليلاً نحو المقدمة بدلاص من بجوار الباب مثل السيارة الاختبارية، ولا تُظهر صوء براءة الاختراع اريا بمرايا جانبية، ولكنها ستُستخدم بالتأكيد في السيارة الإنتاجية، لكن قد تحصل سيارة نيسان على كاميرا جانبية في بعض الأسواق حول العالم التي تسمح بذلك.

باستثناء المرآة، فإن المظهر الجانبي هي صورة طبق الأصل للسيارة الاختبارية من عام 2019، وإن كانت الجنوط أصغر من المستخدمة في اريا ذات الـ 21 بوصة، ونلاحظ أيضاً الهوائي المثبت على السقف، ومستشعر ركن السيارة الجانبي، مما يشير إلى أن هذا يمكن أن يكون إصدار إنتاجي، وفي الخلف، لدينا شعور بأن المصابيح الخلفية العريضة لن تحتوي على نفس الرسومات المعقدة مثل السيارة الاختبارية.

للحصول على فكرة عن حجم السيارة، فإن السيارة الاختبارية كان طولها 4,600 مم وعرضها 1,920 مم وارتفاعها 1,630 مم، كما تعتبر اريا مهمة ليس فقط لأنها تتشكل لتصبح سيارة اس يو في كهربائية جذابة وبسعر مناسب، ولكن أيضاً بسبب أنها تكشف عن لغة تصميم نيسان الجديدة، في حين أن صور براءات الاختراع هذه لا تُظهر التصميم الداخلي، فإن السيارة الاختبارية كانت تمتلك مقصورة بسيطة مع شاشات رقمية مزدوجة.

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في الختام، من المتوقع أن تكشف نيسان عن اريا الإنتاجية في وقت ما من عام 2021، مع نطاق كهربي يقدر بـ 483 كم لكل شحنة، وإصدارات بمحرك واحد وأخرى مزدوجة، وسعر يبدأ من حوالي 40,000 دولار (150,000 ريال)، ويمكن أن تكون باسم آخر، وستنافس كلاً من موستنج ماخ E وتيسلا موديل Y.

صور نيسان اريا الاختبارية 2019