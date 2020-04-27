كيا ستطلق سيارة هجينة في نهاية العام وكروس اوفر كهربائية العام القادم

الخليج ٣٦٥ نت – في يناير الماضي أعلنت كيا عن استراتيجية “خطة S” بـ 25 مليار دولار (94 مليار ريال) لإطلاق 11 سيارة كهربائية بحلول 2025، والآن ظهرت معلومات جديدة عن كروس اوفر كهربائية بالكامل قادمة في 2021، بالإضافة إلى سيارة هجينة جديدة سنراها قبل نهاية العام.

لا توجد تفاصيل كثيرة عن الموديلين، ولكن نعلم أن الموديل الكهربائي سينطلق في 2021 بمنصة كهربائية جديدة وتصميم يجمع بين سيارات الركاب والدفع الرباعي، مع مدى يتعدى 480 كيلومتر لكل شحنة وإمكانية شحن البطارية في أقل من 20 دقيقة بالشاحن السريع، وقد وعدت كيا بأن تكون “سيارة مذهلة جدا ودرامية لعلامتنا.. لم ترون مثلها حتى الآن”.

وقد كشفت كيا عن سيارة “هابانيرو” الاختبارية الكهربائية في 2019 في معرض نيويورك، مع تخمينات بأن الكروس اوفر الكهربائية القادم ستكون مبنية على هذه السيارة.

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وتطور كيا حالياً منصة كهربائية جديدة للاستخدام المشترك مع هيونداي، وستدعم المنصة سيارات كهربائية أكبر وأكثر قوة من سول ونيرو الحاليتين، كما ستفتح المجال لتحسينات واسعة في المساحات الداخلية والأبعاد والتصميمات الجمالية حسب تصريح الشركة.