رنج روفر تتحول إلى ليموزين فاخرة مدرعة بعد تعديلات ألمانية

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الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر شركة Klassen الألمانية بإجراء تعديلات واسعة لسيارات مرسيدس القياسية وإصدارات مايباخ الأكثر فخامة، ولكن الشركة لا تكتفي بمرسيدس فحسب، حيث تشمل مشاريعهم سيارات لكزس وبنتلي ورولزرويس، والآن نرى تعديلات جديدة لرنج روفر Autobiography، والتي تم تحويلها إلى ليموزين فاخرة.
وقامت Klassen بتمديد طول الرنج روفر بـ 40 إنش لتوسيع المساحة الداخلية وتقديم أربع مقاعد مواجهة لبعضها داخل الليموزين، مع إمكانية اختيار مقعدين فحسب للراغبين في مساحة هائلة لتحريك الأقدام، مع شاشة رقمية كبيرة للترفيه.
ولم تكتفي Klassen بإطالة السيارة، حيث أضافت دروعاً من المستوى الثامن VR8 للحماية من الرصاص عيار 7.62 مليمتر من مسافة 10 أمتار، بالإضافة إلى إطارات مضادة للرصاص كذلك تضمن الاستمرار بسرعة 80 كم\س حتى في حالة إطلاق الرصاص عليها.
بالطبع كل هذا ليس رخيصاً، حيث يصل سعر النسخة الواحدة المزودة بكل الخيارات إلى 750,000 يورو، ما يعادل 3.04 مليون ريال.
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