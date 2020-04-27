لكزس توضح أسباب وقف تصنيع سيارتها GS

الخليج ٣٦٥ نت – بعد 27 عاماً ستقوم لكزس بوقف إنتاج GS سيدان في أغسطس القادم.. وأصدرت الشركة الفاخرة تصريحاً: “مع تراجع فئة السيدان، مثلت عائلة GS جزءاً صغيراً من مبيعاتنا في الأعوام الأخيرة”.

لندرس بعض الأرقام.. في 2019، باعت لكزس 3,378 سيارة GS في الولايات المتحدة، أي حوالي 4% فقط من مجمل مبيعات سيارات الركاب للشركة.. وعند العودة للوراء نرى أن لكزس باعت 23,127 سيارة GS في 2015، مع تراجع المبيعات إلى 14,878 سيارة في 2016، ثم انخفاضها بشكل حاد لأسفل 10,000 سيارة سنوياً في الأعوام الاحقة في أمريكا.

وتبدأ الأسعار الأمريكية للكزس GS موديل 2020 من 51,065 دولار (191,000 ريال)، وتأتي مزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن.متر، وتتسارع نسخة الدفع الخلفي إلى 96 كم\س في 5.7 ثانية بسرعة قصوى 230 كم\س، بينما نسخ الدفع الرباعي أبطأ قليلاً مع وصولها إلى 96 كم\س في 5.8 ثانية وسرعة قصوى 209 كم\س.

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كما أن لكزس تقدم نسخة GS F عالية الأداء بمحرك V8 ضغط هواء سعة 5.0 لتر بقوة 467 حصان وعزم 527 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع خلفي، ما يسمح بتسارع السيدان إلى 96 كم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 270 كم\س.

وستقوم لكزس بتوديع GS بإصدارات نهائية خاصة باسم “تورينج الأزلية” في اليابان و”الخط الأسود” في الولايات المتحدة بلمسات جمالية خاصة للخارجية والداخلية.