بي ام دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بي ام دبليو حالياً على تطوير الجيل الجديد من الفئة الثانية كوبيه، والتي ظهرت في صور مسربة على انستجرام، والسؤال هنا ما مدى صحة هذه الصور؟.. نرى أن تعقيد الصور ودقتها يجعلها أقرب للصحة.

من أبرز ما يميز السيارة هو عدم وجود الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل لبي ام دبليو، مع شبك أمامي أكثر استقامة وسُمكاً من التصميم الحالي بلمسات كروم حوله وشعار M على المصد الأمامي، ما يشير إلى أن هذه هي نسخة M عالية الأداء.

من الواضح أن بي ام دبليو لن تبتعد كثيراً عن التصميم الناجح الحالي للفئة الثانية كوبيه.. ويُذكر أن السيارة ستستمر بنظام دفع خلفي ومحركات 6 سلندر ضمن خيارات أخرى لاشتراك أساساتها ومنصتها مع الفئة الثالثة والرابعة.

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وستتوفر السيارة بمحركات توربو بترولية 4 سلندر سعة 2.0 لتر وأخرى 6 سلندر سعة 3.0 لتر، مع محركات ديزل أخرى لبعض الأسواق، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات، وقد نرى جير يدوي 6 سرعات في بعض الأسواق كذلك، مع أنظمة دفع خلفي ورباعي.

من الغالب توقف إنتاج الفئة الثانية كشف كلياً لضعف مبيعاتها العالمية ورغبة بي ام دبليو في التركيز على الفئة الرابعة كشف.. وبالنسبة للفئة الثانية كوبيه القادمة فمن المتوقع تدشينها في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم وانطلاقها لاحقاً كموديل 2022.