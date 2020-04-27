رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع+معلومات

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الخليج ٣٦٥ نت – رولزرويس جوست الحالية حصلت على عدة تحديثات على مدار العقد الأخير ولكن الوقت حان لإطلاق جيل ثاني من السيارة، والذي ظهر في صور توقعية جديدة بناء على آخر الصور التجسسية للموديل.
الصور التجسسية كشفت عن تطور تصميم جوست بشكل هادئ ومرضي، مع استلهام شكل فانتوم الرائدة، وهو ما انتقل بشكل بارع في هذه الصور التوقعية من Kolesa.
وقد أشارت تقارير إلى تدشين جوست الجديدة في الخريف القادم قبل انطلاقها في الأسواق في 2021.. كما ستعتمد السيارة على منصة “معمارية الفخامة” لرولزرويس مع بقاء نفس طولها عند 212 إنش وتقديم نسخة أخرى بقاعدة عجلات مطولة.
وستعتمد جوست القادمة على محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر بقوة 600 حصان من بي ام دبليو، مع انتقال كل التحسينات التقنية الدقيقة من الفئة السابعة وX7 إلى جوست الجديدة، لتشمل تقنيات جديدة للسلامة والقيادة الذاتية والتحكم بالإشارة لنظام المعلومات الترفيهية.
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