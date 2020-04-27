كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. هيونداي تعمل على سوناتا N Line قادمة بقوة 290 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة هيونداي على تطوير سيارة قوية تحمل اسم N Line بقوة 290 حصان بشكل وتصميم سوناتا ليكون مختلف عن الجيل السابق.

كما حصلت السيارة على خطوط أكثر حدة وتصميم عدواني نوعًا ما تجسيدًا للغة الرياضة الحسيّة "sensuous sportiness"، وبعد مرور عام منذ الكشف عنها تخطط هيونداي الآن لطرح فئة عالية الأداء تحمل اسم سوناتا N Line، وتريد الصانعة الكورية تدشين سوناتا N Line قريبًا و وفقًا لمصادر في منتصف مايو، لتكون متاحة في الأسواق في سبتمبر القادم.

ومن الجانب الميكانيكي، ستعتمد هيونداي سوناتا N Line على محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 290 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة ثنائي الكلتش بـ 8 سرعات.