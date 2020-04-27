فورد الأمريكية تعتزم وقف إنتاج هذه السيارة

كتب: باسل الحلواني
كشفت العديد من مواقع السيارات العالمية عن اعتزام شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد وقف إنتاج سياراتها الشهيرة Focus RS التي تعتبر من بين أكثر السيارات المتوسطة الحجم مبيعا في العالم.
تشير بعض التسريبات إلى أن فورد قد توقف إنتاج هذه المركبات كونها ستنشغل
وكانت مواقع مهتمة بشؤون السيارات قدذكرت في وقت سابق أن التركيز الأساسي في شركة فورد في الأعوام القادمة سينصب على تطوير 18 نموذجا من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما فيها سيارات Mustang Mach-E الكروس أوفر.
كما يفترض أن تطلق فورد حتى عام 2022 نموذجا معدلا عن Mustang الكهربائية التي كشفت عنها مطلع هذا العام، لكن بهيكل سيدان رياضي، ومحرك هجين بعزم 400 حصان.
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