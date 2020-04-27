تعرف على موعد طرح أحدث SUV من سكودا

تعتزم شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، طرح سيارتها "Kliq" الجديدة بعدد من الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

تنتمي سكودا Kliq إلى سيارات الأراضي الوعرة المزودة بنظام دفع رباعي للعجلات ونظام تعليق هوائي متطور قادر على مجابهة السير بالطرق غير الممهدة.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة لأول مرة باسم أولي "Vision in" في عرض خاص قبل أشهر قليلة بالعاصمة الهندية دلهي، إذ ستكون بحسب تقارير

الدولة الأولى التي تقدم بها Kliq تجاريًا في 2020.

وتقدم سكودا Kliq الجديدة بهيكل بطول 4 أمتار و25 سنتيمرا، مبني على منصات MQB-A0-IN التي أثبتت جدارتها في عدد من سيارات سكودا.

وتمتاز السيارة بتصميم فريد للواجهة الخلفية، واللوحات المضيئة على الجانبين التي تحمل اسم Skoda، إضافة إلى الأبواب التي زودت بقبضات مخفية بداخل الهيكل، فضلا

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عن شريط الإضاءة الذي يزين شبك غطاء المبرد من الأمام.

وبالرغم من انتمائها لسيارات للطرق الوعرة التي تشتهر بالمحركات الكبيرة، إلا أن Kliq حصلت على محرك اقتصادي بسعة 1.5 لتر بقوة 110 حصان وناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

أما على صعيد المقصورة فقد حصلت سيارة سكودا الجديدة على مقاعد رياضية، بالإضافة إلى مزيج من العناصر بلون السيارة الخارجي وتطعيمات من اللون الأسود.

ومن المتوقع أن تكون سكودا Kliq واحدة من أرخص سيارات الأراضي الوعرة، حيث تفيد تقارير بأنها ستطرح بأسعار رسمية تبدأ من 12 ألف دولار.