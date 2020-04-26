استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة والدخول والخروج من هذه المدن

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “طلال الشلهوب” المتحدث باسم وزارة الداخلية، استمرار قرار منع التنقل بين مناطق المملكة بالرغم من قرار الرفع الجزئي لمنع التجول، معلناً عن المدن التي يُمنع الدخول والخروج منها، وذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة.

وتشمل هذه المدن، الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والدمام والظهران والهفوف، ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر وصامطة والداير.

وبيّن الشلهوب أن قرار رفع التجول الجزئي لا يعني الرجوع للعادات القديمة، مشيراً إلى أن قرار وقف صلاة الجماعة مستمر مع استمرار تعليق الرحلات الجوية وكذلك القرارات المتعلقة بتعليق الحضور لمقرات العمل إلا في الجهات المستثناة، ونصح باستخدام منصة “أبشر” الإلكترونية، والتي تغني عن الذهاب لأماكن المصالح الحكومية.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، قد أمر برفع منع التجول جزئياً عن مناطق المملكة بداية من اليوم الأحد وحتى 20 رمضان الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في محافظتي صامطة والداير والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها سابقاً.