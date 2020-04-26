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الخليج ٣٦٥ نت – أوضح البيان الملكي الخاص بقرارات خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز” حول الرفع الجزئي لمنع التجول في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم “الأحد” وحتى 20 رمضان الجاري من 9 صباحاً إلى 5 مساءاً، عن استثناء لبعض المدن والمحافظات والأحياء.
حيث استثنى الأمر الملكي من قرار الرفع الجزئي لمنع التجول، محافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، وعدداً من أحياء المدينة المنورة وجدة والدمام ومكة المكرمة، والأحياء المعزولة صحياً والتي تشمل (حي النكاسة وحوش بكر، والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد في مكة المكرمة، وأحياء المحجر، وغليل، وكيلو 13، وبترومين والقريات، وكيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال في جدة)
بالإضافة إلى حي الأثير في الدمام، وأحياء الشريبات، والجمعة، وقربان، وجزء من الإسكان، وبني ظفر، وبني خدرة، في المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر استثناء هذه المحافظات والأحياء من قرار الرفع الجزئي لمنع التجول بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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