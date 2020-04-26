تعرف على فوائد ومميزات تظليل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – ارتفاع حرارة المقصورة هو أمر لا مفر منه خلال الصيف، وصحيح أن المكيف لا غنى عنه، لكن ماذا لو كانت السيارة متوقفة أو أن الحرارة مرتفعة جداً بشكل لا يستطيع المكيف مقاومتها؟ في تلك الحالة فإن التظليل يكون حلاً عملياً حيث يمنع الحرارة من الدخول إلى المقصورة، لكن ما فوائده بجانب ذلك؟

1- الكفاءة الإقتصادية

من المؤكد أن استخدام مكيف السيارة لفترات طويلة يؤدي إلي استهلاك أكبر في الوقود بجانب التأثير على كفاءة المحرك، ولذلك فالتظليل حل عملي، حيث يساعد على تخفيف الحرارة داخل المقصورة ورفع كفاءة المكيف.

2- أمان للسائق

أثبت الدراسات مؤخراً أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في انخفاض تركيز قائد السيارة مع تغير سلوكه أثناء القيادة، مما يرفع خطر وقوع الحوادث.

3- الحماية

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يعمل التظليل على منع وصول الأشعة الشمس الضارة إلى السائق، كما تمنع الوهج عن عينه مما يقلل نسبة حدوث الحوادث.

والجدير بالذكر انها تحمي السيارة أيضاً، حيث أن تعرض السيارة للشمس لفترات طويلة يؤدي إلى تغيير أولوان الداخلية وتقشيرها.

4- المظهر الجذاب

من المؤكد أن التظليل بجانب فوائده العديدة فإنه يعطي للسيارة مظهر خارجى جذاب، بجانب أنه يحمي خصوصية ركاب السيارة خاصة أثناء الوقوف في الإشارات وغيرها.

هذا ونظراً لأهمية العزل الحراري وجودته فإن لومار تعمل على توفير العديد من الخيارات لأفلام العزل والتظليل بما يتوافق مع حاجة العميل، كما تتميز أفلام لومار للعزل الحراري بأنها تعزل الأشعة الضارة بنسبة 99.9%، كما تتميز لومار بتوفير ضمان لمدة عشرة سنوات على جميع افلام العزل الحراري.