الوفاق لتأجير السيارات تطلق فعالياتها الرمضانية بجوائز مادية قيمة

الخليج ٣٦٥ نت – كعادتها السبّاقة في الساحة ونشاطها المعتاد، استعدت “شركة الوفاق لتأجير السيارات” لإطلاق حزمة من الفعاليات الرمضانيه بجوائز مادية قيمة، وبدأت مع حلول شهر رمضان المبارك عبر تويتر وانستغرام.



وتتكوّن فعاليات “الوفاق” في الشهر الفضيل من ثلاثة مسابقات الأولى والتي تندرج تحت حملة الوفاق #اقرا_مع_الوفاق والتي انطلقت من يوم 1 رمضان عبر #رتل_مع_الوفاق2 لتبادل القراءات والتلاوات المختلفة للقرآن الكريم في الشهر الفضيل لسكان المملكة العربية السعودية أيًا كان عمرهم وجنسيتهم ومستوى قراءاتهم في تسجيل فيديو لا تتعدى مدته دقيقة واحدة يتم المشترك التعريف به بنفسه ومن ثم يبدأ بتلاوة ماتيسّر له من القرآن الكريم ومشاركته عبر الهاشتاق المذكور، وقد بدأ المتنافسون بمشاركة تلاوتهم المتنوعة عبر الهاشتاق وسيتم السحب على ستة فائزين ثلاثة فوق سن الـ 18 عام وثلاثة تحت سن الـ 18 عام.



وكالعام الماضي المسابقة الثانية هي عبارة عن اسئلة متنوعة يتم طرحها في كل يوم اثنين وخميس عبر #مسابقات_الوفاق_الرمضانيه ويتم اختيار الفائزين الثلاثة في كل سؤال في اليوم التالي من طرح السؤال.

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وحرصت الوفاق هذا العام على إضافة مسابقة ثالثة وذلك في إطار تشجيع الأطفال على الإبداع اختيار طريقة للتعبير عن احدى حملات الوفاق المجتمعية الثلاثة #اقرا_مع_الوفاق #حياتك_لا_تدخنها #طرق_امنه، حيث يشارك الطفل برسمة أو قصة مكتوبة أو مسموعة عبر #ابدع_مع_الوفاق على موقع التواصل انستغرام، وسيتم اختيار ثلاثة أطفال لمنحهم جوائز نقدية تصل إلى ستة ألاف ريال سعودي.

يُذكر أن هاشتاق #مسابقات_الوفاق_الرمضانيه العام الماضي قد حصد تفاعلًا كبيرًا من المتابعين وحرصت “الوفاق” هذا العام على أن يكون في كل مسابقة أكثر من فائز واحد بجوائز نقدية من نصيب الفائزين.







تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور