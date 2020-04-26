نيسان باثفايندر 2021 تظهر في شكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان لطرح الجيل الجديد من نيسان باثفايندر 2021، وها هي تظهر في شكل توقعي مع تفاصيل أوضح عن مواصفاتها.

مواصفات المحرك

ستأتي نيسان باثفايندر 2021 بمحرك V6 سعة 3.5 لتر إلى جانب وحدة خاصة بنيسان تمتلك محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وهناك تقارير متضاربة حول نوع ناقل الحركة الذي ستستخدمه نيسان بالسيارة الجديدة؛ ولكن ربما سيتوفر المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

التصميم الخارجي

كشفت الصور المسرّبة عن تصميم جري للهيكل الخارجي للسيارة يمنحها طابع رياضي أكثر من السابق، إذ تأتي بخطوط انسيابية حادة كاشفة عن المظهر الرياضي الأصيل الذي يؤكده الشبك الأمامي الجريء “V-motion” ومصابيح LED أمامية ذات المظهر التقني الحديث.

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مقصورة نيسان باثفايندر 2021

حصلت مقصورة نيسان باثفايندر 2021 على تحديثات تقنية صحّحت أخطاء الماضي، إذ تأتي مزوّدة بمجموعة أدوات رقمية حديثة وشاشة لمس كبيرة ولوحة شحن لاسلكية، مساحة رحبة تكفي 7 ركاب مع مكيف قوي.

هذا ومن المتوقع تدشين نيسان باثفايندر 2021 الجديدة كلياً في وقت ما قبل نهاية العام الحالي في حال لم تتأجل بسبب فيروس كورونا، لتنافس فورد اكسبلورر، تويوتا هايلاندر، جمس اكاديا، جيب جراند شيروكي، شفروليه ترافيرس، مازدا CX-9، هوندا بايلوت، هيونداي سنتافي، كيا سورينتو، سوبارو اسانت.