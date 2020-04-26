نيسان السعودية تطلق خدمة شراء السيارات عبر الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل حظر التجول، بات الحل الأمثل لشراء أي منتج هو الإنترنت، لذا قامت نيسان السعودية بإطلاق خدمة شراء سياراتها عبر الإنترنت حرصاً على المحافظة على العملاء وتوفير أقصى درجات الأمان والراحة.

ولكي تشتري سيارة نيسان عبر الإنترنت، يجب عليك استخدام خدمة سيارتك نيسان الجديدة إلى باب بيتك التي يمكنك الوصول إليها عبر هذا الرابط: اضغط هنا

كل ما عليك فعله هو تسجيل بيانات الطلب المتضمنة ما يلي:

الموديل المرغوب

المدينة

اللقب

الاسم

اسم العائلة

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

بعد الانتهاء، ستكون الخطوات كما يلي:

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التواصل معك بواسطة استشاري المبيعات خلال 24 ساعة لمناقشة طلبك

إرسال عرض السعر إليك مع توضيح آلية الدفع

رفع الأوراق وإنهاء الدفع

توصيل سيارتك إلى باب بيتك

كما يمكنك استعراض أي سيارة من سيارات نيسان على الموقع الإلكتروني قبل شرائها للتعرف عليها، وذلك يتضمنه ما يلي: