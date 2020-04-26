ما هو سر تطور اعتمادية سيارات جيلي؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر شركة سيارات جيلي أكبر صانعة سيارات غير حكومية في الصين، وقد حققت الشركة نجاحاً مدهشاً على مدار السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الذكية والطموحة لمؤسسها الملياردير لي شوفو، ويعتبر أبرز هذه التغييرات هو التطور الملحوظ في سيارتها ومدى اعتماديتها، فما هو سر ذلك؟

يعد شراء جيلي لشركة فولفو واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الشركة، حيث استحوذت على تكنولوجيا فولفو وهو بالتأكيد ما دفع الشركة إلى الأمام، كما أنها تستثمر المليارات في دايملر مالكة مرسيدس وستتعاون معها في تطوير السيارات ذلك يشمله علامة سمارت التي تمتلك جيلي نسبة 50% منها.

ولكن، هل هذا السر الوحيد خلف اعتمادية جيلي؟

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فعلياً لا، حيث أن التنين الصيني يركز على الاستثمار في أعمال الأبحاث والتطوير المُبدِعة لاعتماد أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في نطاقات التصنيع، الطاقة المستديمة، السلامة، الذكاء الإصطناعي والقيادة الذاتية، وهو ما أدي إلى ظهور تقنيات مبتكرة مثل Geely iNTEC المُصمَّمة حول مفهوم “القيادة البشرية الذكية”، ما يوفر للركاب مستوى أفضل من السلامة والعملية، هذا بالإضافة إلى نظام تنقية ذكية للهواء باسم IAPS متصل بالمكيف، والتي يمكنها قتل البكتيريا والجراثيم الضارة، بل وحتى الفيروسات مثل فيروس كورونا المنتشر حالياً.

هذا بجانب التطور الرهيب في تقنيات التصميم والمواد المستخدمة في صناعة سياراتها، ويتمثل ذلك في سيارة ايكون والتي تتمتع بتصميم خارجي ثوري بالإضافة إلى العديد من تقنيات التصميم المبهرة مثل المقابض المخفية بالأبواب ونظام GKUI للترفيه المعلوماتي ذو الشاشات اللمسية المزدوجة الكبيرة، والتي تسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال تام بالعالم حولهم.