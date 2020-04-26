تعرف على العلامات التجارية التي تمتلكها مجموعة جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر شركة سيارات جيلي أكبر صانعة سيارات غير حكومية في الصين، وقد حققت الشركة نجاحاً مدهشاً على مدار السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الذكية والطموحة لمؤسسها الملياردير لي شوفو، ونعرض لكم فيما يلي أهم اللحظات التي مرت على تاريخ جيلي ومراحل تطورها الحاسمة.
لم تمض سوى أعوام قليلة فحسب على تأسيسها، حتى بسطت “جيلي” نفوذها عالميًّا وأصبحت، قوة لا يُستهان بها في قطاع السيارات ورمزًا متألّقًا للثورة الصناعية الصينية والاندفاع العالمي المضطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويعمل فيها 50,000 موظف، ولديها 14 مصنع للسيارات حول العالم.
ونتيجة لبسط نفوذها وخططها الواسعة، فقد استطاعت الشركة الصينية بناء امبراطورية اقتصادية من العلامات التجارية تحت سيطرتها سواء ببنائها أو الاستحواذ عليها، وفيما يلي نظرة عليها:
1- مجموعة جيلي للسيارات
- شركة جيلي
- شركة جيومتري
- شركة لينك أند كو
- شركة بروتون
- شركة لوتس
- شركة سمارت
- نسبة 10% من دايملر مالكة مرسيدس
2- مجموعة فولفو للسيارات
- شركة فولفو
- شركة بوليستر
3- مجموعة جيلي التكنولوجية
- شركة كاوكاو “CAOCAO”
- شركة سي أر جي تي “CRGT”
- شركة جي سبايس “GEESPACE”
- شركة ترافيوجا “TERRAFUGIA”
3- مجموعة جيلي التجارية للطاقة الجديدة
- شركة فرايزون أوتو ” FARIZON AUTO”
- شركة إل إل في سي “LEVC”
4- مجموعة ميتايم
- شركة ميتايم التعليمية
- شركة ميتايم الرياضية
- شركة ميتايم للسياحة
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