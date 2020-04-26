إسعاف دبي يطلق سيارات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا “فيديو وصور”

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الخليج ٣٦٥ نت – انطلاقاً من الدور المجتمعي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قامت بإطلاق (وحدة الفحص المتنقلة) لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على أفراد المجتمع.
حيث قامت المؤسسة بإعادة تصميم سيارة الإسعاف بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات، إذ تم تحويل الكابينة إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص، كما جُهزّت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهّل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر.
وتضم وحدة الفحص المتنقلة تقنيات ذكية وأجهزة متطورة، منها: جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، وكاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، ونظام الإحصاء الصحي (حصانة البيانات) مع قارئ الهوية الإماراتية.
والجدير بالذكر أن الوحدة المتنقلة تهتم أولاً بكبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقاماتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بكورونا، لتخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص.
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