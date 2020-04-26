تعرف أكثر على “ابسكو” موبيل والزيوت التي تنتجها للسيارات والطائرات والنقل الثقيل

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الشركة العربية لتجارة المواد البترولية “ابسكو” واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تزويد وقود الطائرات ومواد التشحيم والشحوم حيث تعتبر الوكيل الحصري والحليف الاستراتيجي لشركة إكسون موبيل في المملكة العربية السعودية.

حيث تقوم بإنتاج وبيع العديد من المنتجات التي تخص الزيوت ومنها زيت موبيل 1 الشهير 0W-40 والذي يتم إنتاجه في دولة فرنسا وهو زيت تخليقي مطابق للمواصفات ونلاحظ ان حرف W واللي تعني Winter اما الرقم الذي قبله هو 0 وهذا يعني ان الزيت يظل في حالته السائلة حتى -40 درجة مئوية وهذا يعطي حماية لمحرك السيارة وهي باردة أما الرقم 40 فهو يحدد اللزوجة المطلوبة أثناء عمل المحرك وتقاس هذي اللزوجة عند درجة 100 مئوية وهو الزيت المناسب لسيارتك من نوع البنزين.

اما بالنسبة لسيارات الديزل فتقوم موبيل بإنتاج زيت بأسم “موبيل ديلفاك 1” حيث تم تصميم زيوت التشحيم الاصطناعية من موبيل ديلفاك 1 لتقليل الاحتكاك الداخلي، مما ينتج عنه خصائص تدفق بارزة في درجات حرارة منخفضة ويتم تشحيم المكونات بشكل أكثر فعالية، خاصة عند بدء التشغيل على البارد, ويؤدي تحسين ثبات الأكسدة والاستقرار الحراري في مواد التشحيم الاصطناعية من Mobil Delvac 1 إلى زيادة اللزوجة مع تقدم العمر وتحكم أفضل في الودائع، مما قد يؤدي إلى تقليل وقت التوقف عن العمل، مع إمكانية توفير الوقت والمال.

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ويمكنك زيارة أي فرع من فروع “موبيل خدمة الزيوت” المنتشرة حول المملكة ويقارب عددها 38 فروع تقوم بالعديد من الخدمات وأكثر من مجرد تغيير الزيت لسيارتك إذ يتم فحص أكثر من 14 نقطة صيانة في سيارتك وتنظيف زيت المحرك ونظام الفرامل والصيانة الكهربائية مثل البطاريات وكذلك غسيل السيارة والعناية بها.

كما يمكنكم الدخول الى موقع “ابسكو” للتعرف أكثر على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة عبر العنوان التالي: www.apsco.com.sa