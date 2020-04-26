5 معلومات تهمك عن شركة لومار لأفلام العزل الحراري

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست علامة لومار (LLumar) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 قبل أن تتوسع للسوق العالمي في 2001، حيث تقدم أفلام العزل للسيارات، بجانب أفلام العزل للمباني السكنية والتجارية، وذلك بجانب أفلام ديكورات وأفلام الأمن والسلامة (Safety films)، وهي تعد أكبر مُصنع لأفلام العزل الحراري في العالم، لذا نستعرض اليوم أهم المعلومات عن الشركة العريقة.

1- تاريخ طويل من الخبرة

لأكثر من 55 عامًا استطاعت الشركة خلالها من تقديم أفضل الخدمة لعملائها،فوفرت لهم الحماية من الحرارة المفرطة والأشعة فوق البنفسجية الضارة، بجانب توفير مالكي المنازل حتى 40٪ من تكاليف التبريد وتوفير توفير الطاقة السنوي حتى 5٪ في المباني التجارية، بالإضافة إلى تحسين تجربة القيادة عبر إعطاء الراحة اللازمة للسائق.

2- الأكبر على مستوى العالم

تفتخر شركة Eastman بامتلاكها واحدة من أكبر وأكثر المصانع تكاملاً في العالم لتصنيع الأفلام، وهو ما يجعلها تقدم أفلام من أعلى وأجود الخامات في العالم.

3- منتجات صديقة للبيئة

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يتم صناعة منتجات لومار بطريقة تقلل من استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، حيث تفتخر شركة Eastman بكونها أول شركة كيميائية تصبح شريك لوكالة ENERGY STAR® التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).

4- الاعتمادية العالية

تم التحقق من LLumar® من قبل مختبرات مستقلة وفقًا لطرق الاختبار المقبولة ، وتفي بالمعايير التي وضعتها المنظمات العالمية، بما في ذلك ANSI، وإدارة الخدمات العامة الأمريكية، والمعايير الأوروبية الحالية، كما تفخر الشركة بأنها الوحيدة التي تقدم ضمان 10 سنوات على جميع افلام العزل الحراري وأفلام حماية الدهان.

5- الانتشار وسهولة تقديم الخدمات

تمتلك لومار 20 فرع على مستوى المملكة ونتميز بضمان واحد في جميع الفروع، مما يسهل الوصول وخدمة العملاء من أي من هذه الفروع.

والجدير بالذكر أنه في عام 2004 تمكنت مؤسسة اصايل الجزيرة للتجارة من أن تكون وكيل شركة شركة ايستمان الأمريكية المتخصصة في إنتاج أفلام لومار، حيث تستمر شراكتها مع المصنعة الأمريكية حتى يومنا هذا لتكون بمثابة الموزع الرسمي لعلامة لومار في المملكة.