كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر نصائح لتفادي أعطال السيارة في ظل ارتفاع الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد موجة حارة خلال تلك الفترة، ومع ارتفاع الحرارة وفي تلك الأجواء، يجب على قائدي السيارات الاهتمام بالسيارة وحمايتها من الأعطال التي تنجم من التأثير السلبي لأشعة الشمس، ولتفادي أضرار الشمس والحفاظ على السيارة إليكم التالي:

يجب على قائدي السيارات التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة، ومراجعتها قبل السفر

تغيير زيت المحرك من الإجراءات الروتينية التي يتبعها ملاك السيارات، وفقًا لعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة.

خفوت إضاءات البطارية عند التشغيل والتحرك ببطء والحاجة إلى تدوير "المارش" أكثر من مرة قبل أن يعمل المحرك دليل على أن هناك مشكلة في بطارية السيارة ويجب تغييرها.

تأكد من كفاءة مساحات السيارة، فإذا قمت بتشغيلها تشغيلها وتركت بعض الخطوط الدائرية على الزجاج الأمامي فهذا يعني أنها أصبحت أكثر جفافًا ووجب تغييرها.

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تأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، وفحصه جيدا حتى لا تعرض السيارة ونفسك لخطر الاحتراق، لأن في الأجواء الحارة السيارة تحتاج إلى عمل نظام التبريد بكامل طاقته لأن السخونة تتكون داخليًا بفعل الحركة واحتراق الوقود وخارجيًا بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

تشغيل المراوح داخل السيارة لدقائق وفتح جميع النوافذ لطرد رائحة العفن.

تغيير التالف من فلاتر السيارة، ويمكن عمل ذلك ببساطة ويسر داخل مراكز صيانة السيارات.

يجب الاهتمام بحقيبة الطوارئ، التي تشمل المفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.

يجب تنظيف السيارة من الخارج، لكي يصبح الزجاج والمصابيح أكثر إشراقا ولمعانا، ويمكن رؤية الطريق بشكل أفضل.