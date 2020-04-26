أودي تطلق نسخة جديدة من A3.. تعرف على المواصفات

تعتزم شركة صناعة الألمانية الفارهة أودي، إطلاق الموديل الصالون من سيارتها A3 المدمجة خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 29 ألف و800 يورو.

وتزيد سيارة أودي الصالون في الطول عن الموديل خماسي الأبواب بمقدار 15 سم لتصل إلى

4.50 متر، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 425 لترا.

وعلى الرغم من الاختلاف التصميمي عن الموديل خماسي الأبواب، إلا أن السيارتين تتطابقان في النواحي التقنية، حيث تعتمد أودي على

العديد من الإلكترونيات مع رسوم متحركة بالعدادات، وشاشة لمسية كبيرة، والكثير من أسطح الاستشعار بدلا من المفاتيح، والاتصال الدائم بشبكة الإنترنت.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 81 كيلووات/110 حصان و110 كيلووات/150 حصان، كما يتم تدعيم محركات البنزين بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.