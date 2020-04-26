سوني فيجن S كروس اوفر تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – فاجأتنا سوني في وقت سابق من العام بالكشف عن فيجن اس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وكانت تُستخدم في عرض تقنيات السيارات المختلفة للشركة في حزمة واحدة انيقة، ومع ذلك، لم تبقى السيارة الوحيدة لشركة سوني، حيث أصبح لدينا الآن تصميمات تخيلية للنسخة الكروس أوفر من سوني فيجن اس السيدان الأنيقة.

يذكر أن الكروس أوفر ظهرت في مقطع تشويقي كاشفة عن مصابيحها الأمامية الأنيقة وشبكها المغلق، وبعض لمسات الكروم الدقيقة، ووبينما تتشابه في تصميم الواجهة الامامية مع فيجن اس، إلا أن السيارة الأخرى في الفيديو تظهر أكثر أناقة وتصميم حاد.

في الخلف، يختلف التصميم بشكل كبير، ففي حين أن فيجن اس تحتوي على سقف مائل يتسلل إلى الواجهة الخلفية، تتميز فيجن اس كروس اوفر بسقف ممتد يخلق باباً للصندوق الخلفي، وترتفع ألواح الربع الخلفي لأعلى، وهو ما ينعكس على النافذة الخلفية في الجانب العلوي والعمود D، وليس هناك أية تفاصيل عن المصابيح الخلفية، ولكن يبدو أنها مشابهة لمصابيح الإصدار السيدان.

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يذكر ان فيجن اس هي طريقة سوني في جمع تقنيات السيارات الأكثر روعة في حزمة جذابة، حيث تميزت السيدان بما لا يقل عن 33 مستشعراً داخل السيارة وخارجها على حد سواء، وهي مصممة لتقديم نظام قيادة مستقل مدفوعة بمحرك كهربائي بالكامل، ولم تفصح سوني عن العديد من تفاصيل أداء السيارة السيدان، لكنها قالت إنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 كم/س في 4.8 ثانية.

وبينما تُصر شركة سوني على أنها لا تتطلق إلى الدخول إلى عالم بناء السيارات، إلا أنها واصلت تطوير السيارة مع Magna Steyr، مع جعلها جاهزة للاختبار على الطرق العامة، وبالنظر إلى الضجة المحيطة بفيجن اس، فمن المحتمل أن تولد النسخة الكروس أوفر المزيد من الضجة.