رولزرويس تتيح شراء طاولة بلياردو مقابل 940 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح من الممكن لمالكي سيارات رولزرويس ويحبون لعب البلياردو شراء طاولة البلياردو هذه والتي يقدر سعرها بـ 250 ألف دولار امريكي أي ما يعادل 940 ألف ريال سعودي.

تأتي هذه الطاولة الرائعة من 11 Ravens، والتي تستهدف مالكي سيارات رولزرويس بشكل خاص، حيث يعد امتلاك واحدة شرطاً أساسياً لشرائها، ولكن حتى ذلك الحين، لا يتوفر سوى خمسة نسخ فقط من الطاولة.

بصرف النظر عن التصميم، ما الذي يجعل هذه الطاولة خاصة جداً؟ من المسلم به أن هذه الطاولة تستخدم إطاراً من الألوموينوم مع ألواح من زجاج الأكريليك السوداء، وألواح من الذهب عيار 14 قيراط، وبلورات تحمل اسماً فاخراً وأضواء ليد في كل مكان، وبطبيعة الحال، هناك مجموعة مخصصة من الكرات والعصي القابلة للاستخدام.

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هناك ميزة أخرى في هذه الطاولة، وهي أنها قد تتحول من طاولة بلياردو إلى طاولة بينج بونج، وإذا كنت ترغب في الحصول على وجبة لطيفة على طاولة أغلى من العديد من المنازل، فيمكنها العمل أيضاً كطاولة عشاء، ولكن هل هذا يبرر السعر؟

في الختام، هذه الطاولة من تصميم 11 Ravens يُطلق عليها اسم Stealth، وهي مستوحاة من الطائرات الشبح، ما رأيكم بالطاولة؟ هل ترغبون في الحصول على واحدة؟