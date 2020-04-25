ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 تظهر في تصميم توقعي

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الخليج ٣٦٥ نت – نشهد في الفترة الأخيرة تحولاً كبيراً في تصميم السيارات، ويمكن أن تنضم ميتسوبيشي أوتلاندر التي تخضع لإعادة تصميم كاملة إلى هذه القائمة.
تكشف التصميمات التوقعية الجديدة ما يخفية التمويه في السيارات الاختبارية التي رأينها، حيث تعرض خيارات التصميم الجريئة والتصميم المتوقع، الجدير بالذكر أن أوتلاندر حالياً تم الكشف عنها عام 2014، وتمتلك تصميماً قديماً، ولمسات كرومية مبهرجة في الأمام، على الرغم من أن الجيل القادم من أوتلاندر سيحصل عليها أيضاً إلا أنه يحركها أعلى الشبك.
قام التمويه بعمل ممتاز بإخفاء العديد من تفاصيل تصميم الاس يو في في اللقطات التجسسية، على الرغم من أنه لا يمكنه إخفاء كل شيء، حيث يظهر الشبك مدبب وبارز، كما هو خط غطاء المحرك الحاد الذي يقطع المصابيح الأمامية النهارية، وعلى الجانب يوجد خط عميق يصل للمصد الأمامي ويمتد إلى الواجهة الخلفية.
تُظهر اللقطات التجسسية العديدة التي رأيناها لأوتلاندر الجديدة أنها ستستمد الكثير من لمحات التصميم من سيارة Engelberg Tourer الاختبارية، ومن المحتمل ان تستخدم محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، ويُتوقع أن يكون هناك إصدار هجين بالقابس، ونتوقع أننا كنا سنراها في وقت سابق من هذا العام، لكن انتشار فيروس كورونا أجل عمليات إطلاق السيارات الجديدة، لذا قد يصل كموديل عام 2021.
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