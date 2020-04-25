شاهد تطور شبك بي ام دبليو خلال 87 عاماً “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – شبك الكُلى المميز من بي ام دبليو هو عنصر تصميم مميز لموديلات العلامة التجارية، يحبث يصعب تصور وجود منتج من الشركة دون هذا الشبك، والجدير بالذكر أن تصميم هذا الشبك تغير عدة مرات منذ 1933، لتصبح أكبر في السنوات الأخيرة، لذا دعونا نستعرض معكم كيف تطور شبك بي ام دبليو على مر السنين.

1- شبك أمامي مائل لزيادة الديناميكية الهوائية، تم الكشف عنه في طراز بي ام دبليو 303 عام 1933.

2- شبك بي ام دبليو 328، ظل هذا الشبك طوال فترة ما بعد الحرب في أربعينيات القرن الماضي.

3- شبك بي ام دبليو 507 العريض، تم الكشف عنه في عام 1956.

4- شبك Neue Klasse والذي تم الكشف عنه في أوائل الستينيات.

5- نفس الشبك الماضي مع اختلافات بسيطة.

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6- شبك Z1 1989 والفئة الثامنة 1990 والذي تم اعتماده في التسعينيات.

7- شبك كبير بشكل متزايد على مدى العشر سنوات الماضية.

8- عودة للشبك العمودي، حيث كشفت عنه في عام 2011 في سيارة بي ام دبليو 328 Hommage الاختباري.

9- الاعتماد على الشبك الأطول والذي ظهر في 2019 Concept 4، و2020 Concept i4.

10- سيارات بي ام دبليو بدون شبك الكُلى، مثل Isetta وبي ام دبليو 700.