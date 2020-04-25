- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن الجيل الحالي من اس كلاس في مايو 2013، لذا يقترب وقت الكشف عن الجيل السابع من السيدان الرائدة، حيث سيُكشف عنها بحلول نهاية العام، وها هي مرسيدس AMG S 63 القادمة تظهر في تصميم توقعي.
تم تسميتها باسم W223، والجدير بالذكر أن اس كلاس التالية لم يتم التجسس عليها عدة مرات فحسب، بل تسربت صور للسيدان الفاخرة في يناير، مما يعرض مزايا التصميم الخارجية المتطورة.
فيما يتعلق بالمقصورة، فإن صانعة السيارات الألمانية من المقرر أن تُحدث تغييرات كبيرة في السيارة، ويبدو أن العملاء التقليديين للموديل يجب أن يقبلوا وجود شاشة لمسية كبيرة، ولن يحصل موديل اس كلاس الجديد على إصدار كوبيه أو كابريوليه، ولكن S 63 ذات الأربعة أبواب ستظل حية، وسيتم الكشف عنها في وقت لاحق.
وفي حين أن السيدان الكهربائية بالكامل الفاخرة EQS ستحمل هي معظم عبء الحفاظ على البيئة، إلا أنه لا يزال بإمكانكم توقع ظهور نسخة هجينة معتدلة من W223 مرسيدس AMG S 63، ومن المتوقع أن تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 612 أو 639 حصان في إصداراته الحالية، وقد يولد قوة أكبر في الجيل الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس AMG S63 الجيل القادم 2022 تظهر بتصميم توقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.