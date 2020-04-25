أول نظرة على كاديلاك اسكاليد ESV 2021 ذات القاعدة الطويلة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فترة وجيزة من تسرب أسعار كاديلاك اسكاليد 2021 عبر الإنترنت، ظهرت أيضاً التفاصيل الرسمية الاولى وصورة واحدة لاسكاليد ESV ذات القاعدة الطويلة.

تماماً مثل السابق، تمثل اسكاليد ESV الجديدة الإصدار ذو القاعدة الطويلة، وهذا يعني انها كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,766 مم، مقارنة بـ 5,382 مم للإصدار القياسي، وتمتلك قاعدة عجلات بطول 3,407 مم، مقارنة بـ 3,071 مم للإصدار القياسي.

أفادت التقارير أن اسكاليد ESV الجديدة لديها أيضاً مساحة تخزين خلفية أكبر بنسبة 18.1% خلف الصف الاول مقارنة بالجيل السابق، حيث تبلغ سعة الشحن الآن 3,584 لتر، أكبر بكثير من 3,089 لتر من اسكاليد 2021 القياسية.

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بالنسبة للمحركات، ستتوفر السيارة بخيارين، الأول هو محرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ولكن إذا رغب العملاء في ذلك، يمكنهم اختيار محرك Duramax توربو ديزل جديد سعة 3 لتر بدون دفع مبالغ إضافية، والذي يولد قوة 477 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، وتتوفر إصدارات بدفع خلفي ودفع كلي.

في الختام، نصل إلى الأسعار، حيث يبدأ سعر اسكاليد ESV 2021 من 80,490 دولار (301,800 ريال) لإصدار Luxury ذو الدفع الخلفي، مقارنة بسعر يبدأ من 76,195 دولار ( 285,700 ريال) للإصدار القياسي، في حين أن إصدار Sport ذو الدفع الكلي من اسكاليد ESV يبدأ من 92,890 دولار (348,000 ريال)، ولا يبدو الأمر كما لو أن إصدار ESV سيحصل على إصدارات Premium Luxury وPlatinum Package الأعلى في اسكاليد القياسية.