هيونداي النترا واجن 2021 تظهر في تصميم تخيلي فوتوشوب

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك سيارات الواجن قبولاً في بعض الأسواق حول العالم، وحتى الآن لم تكشف شركة هيونداي عما إذا كانت ستقوم بالكشف عن إصدار واجن من النترا الجديدة بالكامل، ولكن هذا لم يمنع المصمم SRK Designs من تخيل كيف ستتحول السيدان المثيرة إلى سيارة أكثر ملائمة للعائلات الكبيرة.

وبقدر ما نحب فكرة إنتاج سيارة إلنترا واجن، إلا أنها بعيدة عن الواقع لسببين رئيسيين، أولاً، إن مبيعات سيارات الواجن تقل مع رواج سيارات الاس يو في، خاصة خارج أوروبا، ثانياً، أنها ستتعارض i30 واجن التي تم تحديثها مؤخراً بتحديثات منتصف العمر، وموديل N Line ذو المظهر الرياضي.

في حين أن هيونداي ربما لا تخطط لإنتاج النترا واجن، إلا أن هناك أمل في موديل واجن جديد من جينيسيس، حيث قال رئيسها العالمي مؤخراً أنهم يدرسون تطوير G70 واجن بنشاط، لكنها لم تحصل بعد على الضوء الأخضر، ومع ذلك، ربما تكون جينيسيس قد شوقت لها في بداية الشهر مع صورة غامضة تستعرض تشكيلة سياراتها المستقبلية، وإذا تم إطلاقها بدون إصدار واجن، فقد تحصل عليه في تحديثات منتصف العمر.

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في الختام، هناك أيضاً شائعة قديمة حول سوناتا واجن مخصصة للسوق الأوروبي لتحل محل i40 لكن هذا التقرير من ديسمبر 2018، ولم نسمع شيئاً عن ذلك منذ ذلك الحين.