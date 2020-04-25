محتال يعرض مجموعته التي تحتوي على 230 سيارة بمزاد علني “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – غالباً ما يستثمر أغني المجرمين في السيارات الكلاسيكية، وفي حين أن البعض قد يمتلك واحدة أو اثنتين من السيارات الكلاسيكية، فإن آخرين مثل نجيب خان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Interlogic Outsourcing والذي وُجهت له اتهامات بالاحتيال، حيث يمتلك أكثر من 230 سيارة، والآن المجموعة بأكملها معروضة للبيع بمزاد RM Sotheby.

تتكون مجموعته من 230 سيارة و30 دراجة نارية والعديد من الشاحنات والمقطورات، بعضهم نادر مثل فورد GT Heritage Edition 2006، بالإضافة إلى العديد من السيارات الكلاسيكية من القرن الماضي مثل مرسيدس بنز 300 S موديل 1953، واستون مارتن DB5 موديل 1964، ولامبورجيني ميورا S موديل 1969 وفيات 8V سوبرسونيك 1953 من Ghia.

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توجد أيضاً بعض السيارات الكلاسيكية الأكثر حداثة، مثل جاكوار XJ220 موديل 1993، التي كانت سابقاً أسرع سيارة بالعالم، بالإضافة إلى جاكوار E-Type لايتوايت كونتينويشن، وهي جزء من إصدار محدود الإنتاج من E-Type لايتوايت، بالإضافة إلى سيارات أخرى مثل هادسون 1917، وبوجاتي Type 35 موديل 1927، ومرسيدس بنز SL Gullwing موديل 1966، وتويوتا 2000 جي تي، وبعض السيارات الكلاسيكية الامريكية مثل كاديلاك الدورادو بياريتز 1959، وكوبر جاجوار T38 Mk II موديل 1955.

في النهاية، سيتم بيع مجموعة Elkhart كما تُطلق عليها RM Sotheby في مزاد خلال 23-24 أكتوبر المقبل، في حين أن المرفق الذي تخزن فيه السيارات ليس مستودع تخزين عادي، حيث تم تصميمه للعناية بهذه السيارات، لذا فإن جميع السيارات جاهزة للقيادة، ويُتوقع أن تُباع المجموعة الضخمة بما يزيد عن 31 مليون دولار، وهي أموال ليست كافية لمالك المجموعة لأنه واجه اتهامات احتيال بأكثر من 100 مليون دولار العام الماضي.