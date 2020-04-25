أكدت شركة صناعة السيارات هوندا موتور أمريكا التابعة لشركة هوندا موتور اليابانية، اعتزامها تمديد غلق مصانعها في أمريكا الشمالية لمدة أسبوع إضافي حتى 8 مايو المقبل في ظل الإجراءات الرامية إلى الحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.
ويشمل قرار تمديد الإغلاق مصانع تجميع السيارات والمحركات وأنظمة تعليق السيارات.
وذكرت الشركة، أن أغلب العمال الدائمين وعمالالخدمات المعاونة في مصانع هوندا بأمريكا الشمالية سيحصلون على أجازة بدون أجر لمدة أسبوع إضافي حتى 8 أو 11 مايو المقبل على حسب موقع المصنع.
كانت هوندا قد مددت الأجازة بدون أجر للآلاف من عمالها الدائمين في الولايات المتحدة بسبب توقف عمل المصانع.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تجبر هوندا على تمديد تعليق العمل بمصانعها بأمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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