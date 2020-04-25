"فورد" تعتزم إنتاج نسخة هجينة من سيارتها موستانج

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية الفارهة فورد موتور، عن اعتزامها إنتاج سيارة هجين من طراز موستانج. وتعتزم فورد تزويد الجيل الجديد من السيارة موستانج بمحرك تقليدي في المقدمة يتكون من 8 اسطوانات ويعمل بالدفع الخلفي، مع زوج من المحركات الكهربائية للدفع الأمامي. بمحرك تقليدي في المقدمة يتكون من 8 اسطوانات ويعمل بالدفع الخلفي، مع زوج من المحركات الكهربائية للدفع الأمامي. ويعد إعلان شركة فورد عن إنتاج نسخة هجينة من موستانج، بمثابة مفاجأة غير متوقعة، ووفقاً للخبراء والمتخصصين فإنه إذا مضت فورد قدما في خطتها، فإن الشركة تعتزم التركيزعلى كفاءة الأداء.

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