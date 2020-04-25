تعرف على أسطول سيارات الممثل والمصارع العالمي ذا روك

الخليج ٣٦٥ نت – يهوى الممثل والمصارع العالمي دوين جونسون ذا روك جمع السيارات الفاخرة بمختلف أنواعها، إذ يتملك أسطولاً فريداً من نوعه.. ونستعرض لكم فيما يلي أبرز 5 سيارات يمتلكها حالياً:

باجاني هوايرا

سيارة سوبر رياضية يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي، وتمتلك محرك V12 يوّلد 730 حصاناً.. ملائمة لأسطول سيارات دوين جونسون الفاخر.

فورد اف-150 معدلّة

تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك إذ أنه سفير (علامة فورد الأمريكية)، ويقول عنها أنها سيارته المفضلة وكيف لا تكون المفضّلة فهي مناسبة جداً له إذا قورنت بأي سيارة أخرى.

لافيراري

يمتلك جونسون نسخة بيضاء من السيارة المحدودة العدد هذه إذ تم انتاج 499 وحدة فقط منها، ويبلغ سعر هذا الطراز الخارق من فيراري أكثر من مليون دولار أمريكي.

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رولز رويس رايث

تتماشى هذه السيارة الكوبيه الفاخرة والمميّزة من صانع السيارات “رولز رويس” مع نمط حياة ذا روك الفاخر، ومناسبة أيضاً لأسطول سياراته الرائع.

بليموث براولر

تأتي هذه السيارة بتصميم غريب وغير اعتيادي ولكنه مميّز، ولذلك تستحق أن تكون ضمن أسطول دوين جونسون.