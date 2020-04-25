- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – يهوى الممثل والمصارع العالمي دوين جونسون ذا روك جمع السيارات الفاخرة بمختلف أنواعها، إذ يتملك أسطولاً فريداً من نوعه.. ونستعرض لكم فيما يلي أبرز 5 سيارات يمتلكها حالياً:
- باجاني هوايرا
سيارة سوبر رياضية يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي، وتمتلك محرك V12 يوّلد 730 حصاناً.. ملائمة لأسطول سيارات دوين جونسون الفاخر.
- فورد اف-150 معدلّة
تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك إذ أنه سفير (علامة فورد الأمريكية)، ويقول عنها أنها سيارته المفضلة وكيف لا تكون المفضّلة فهي مناسبة جداً له إذا قورنت بأي سيارة أخرى.
- لافيراري
يمتلك جونسون نسخة بيضاء من السيارة المحدودة العدد هذه إذ تم انتاج 499 وحدة فقط منها، ويبلغ سعر هذا الطراز الخارق من فيراري أكثر من مليون دولار أمريكي.
- رولز رويس رايث
تتماشى هذه السيارة الكوبيه الفاخرة والمميّزة من صانع السيارات “رولز رويس” مع نمط حياة ذا روك الفاخر، ومناسبة أيضاً لأسطول سياراته الرائع.
- بليموث براولر
تأتي هذه السيارة بتصميم غريب وغير اعتيادي ولكنه مميّز، ولذلك تستحق أن تكون ضمن أسطول دوين جونسون.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسطول سيارات الممثل والمصارع العالمي ذا روك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.