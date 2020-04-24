ننشر جميع أسعار طرازات هيونداي في مصر خلال شهر أبريل

كتب: باسل الحلواني أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية إلى شبكة موزعيها أحدث قائمة سعرية لجميع طرازات هيونداي المتوافرة في السوق المصرية. في السوق المصرية. وشهدت أسعار جميع طرازات العلامة الكورية استقراراً ملحوظاً خلال أبريل الجاري، فيما عدا "توسان"، التي شهدت زيادة بلغت 5 آلاف جنيه. شهدت زيادة بلغت 5 آلاف جنيه. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية، القائمة الكاملة لأسعار جميع طرازات هيونداي في مصر هيونداي إلنترا HD هيونداي إلنترا AD هيونداي أكسنت HCI هيونداي توسان Advertisements هيونداي كاريتا هيونداي H1 هيونداي أيونيك هيونداي سوناتا هيونداي I10

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