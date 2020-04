نتيجة قيادة مرسيدس G-Class على سرعة 170 كم/س تحت المطر “صور وفيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من التحذيرات المتكررة من تخطي الحد الأقصى للسرعة على الطرق، إلا أننا لا زلنا نجد من يكسر حاجز السرعة الآمنة وينتهي بهم المطاف كالمعتاد بـحادث!

الحادث هذه المرة على طرق إحدى المدن الروسية، إذ تخطّي أحد السائقين الحد الأقصى للسرعة وقاد سيارته المرسيدس G-Class على سرعة 170 كيلومتر في الساعة تحت المطر على الرغم من أن الحد الأقصى للسرعة على هذا الطريق هو 60 كيلومتر في الساعة! ولم يكتفي السائق بكسر حاجز السرعة بل استخدم هاتفه أيضاً للتصوير!

وأظهر مقطع الفيديو القيادة المتهورة للسائق وبعد عشرين ثانية تقريباً أخذت الأمور منعطفاً أسوأ، لتنقلب السيارة بالسائق عند تقاطع ما، لكننا لا نعرف تحديداً السبب وراء الحادث.. ولكن هناك شك في أن مسارات الترام هي السبب!

حيث أنه في كثير من الأحيان لا يوجد ما يفصل مسارات الترام عن ممرات القيادة العادية، كما أن الحوادث نتيحة لتلك المسارات كثيراً ما تحدث في المدن الأوروبية.

السيارة إلى حدٍ كبير بخير، ولكن للأسف لم تصدر أي معلومات عن السائق أو عن صحته وصحة الرّكاب.

