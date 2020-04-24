ظهور سيارة إيطالية فاخرة مزيفة في الصين.. فما نوعها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة إيطالية فاخرة ظهرت في الصين، واتضح فيما بعد أنها مجرد سيارة يابانية قد تم تعديلها بإتقان لتصبح سيارة مازيراتي ليفانتي، لكنها مزيفة.



وتم الكشف عن طراز السيارة المزيفة الأصلي، والذي تبين أنها مازدا كروس أوفر مدمجة CX-4، وأدي تقارب التصميم إلى سهولة تعديلها وتحويلها إلى السيارة الإيطالية مازيراتي ليفانتي باللون الأحمر.



وأرجع الخبراء تنفيذ هذه الخدعة الجريئة إلى الارتفاع الكبير في اسعار مازيراتي ليفانتي في الصين، والذي يبدأ نسختها القياسية من 962,000 يوان صيني أو ما يعادل 510,000 ريال سعودي.

الجدير بالذكر، فإن مازدا CX-4 كان قد تم تدشينها لأول مرة في العالم ضمن فعاليات معرض بكين للسيارات في عام 2016، وتتوفر بخيارين من محركات رباعية الأسطوانات، الأول سعة لترين، والثاني محرك سعة 2.5 لتر.



أما مازيراتي ليفانتي فهي أول سيارة SUV تنتجها الشركة الإيطالية مازيراتي، وتتوفر بعدة خيارات من المحركات، منها محرك V6 سعة 3 لترات مع توين تيربو بقوة 330 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران، و محرك V6 سعة 3 لترات مع توين تيربو بقوة 430 حصان و 580 نيوتن.متر من عزم الدوران.