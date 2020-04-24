تويوتا ستوقف إنتاج محركات V8 للاندكروزر وتندرا

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن تويوتا ستتخلى عن محركات V8 الحالية لصالح محرك V6 تيربو مزدوج جديد طبقاً لمصادر داخلية تحدث إلى موقع The Drive الأمريكي.. وحالياً يتم استخدام محركات V8 في لاندكروزر وسيكويا وتندرا.

كما أشارت المصادر إلى أن مصنع تويوتا في ولاية ألاباما الأمريكية سينتج 30,000 محرك V8 للاستخدام في الموديلات الحالية، وفور الانتهاء من صنعهم سيتم تغيير أدوات المصنع لصنع محرك V6، مع استمرار إنتاج V8 في مصنع ياباني لتويوتا لبعض الموديلات الخاصة لعامين أو ثلاثة قبل التوقف بشكل نهائي.

هذه المعلومات تتفق مع تقارير وتسريبات كثيرة مشابهة في الماضي.. ومن المتوقع تدشين تندرا الجيل القادم في ديسمبر 2021 بمحرك V6 تيربو مزدوج مع مساعدة هجينة، مع تزويد لاندكروزر القادمة بنسخ هجينة وبترولية لنفس المحرك.

لكزس ستكون الاستثناء هنا، مع استمرار بعض موديلاتها بشكل مؤقت مع محرك V8 مثل سيارة LC للسباقات، وربما تستخدم LX الجيل القادم نسخة من المحرك بقوة 600 حصان.