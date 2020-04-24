كورفيت C8 ستحصل على نسخة بقوة ألف حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز لديها خطط كبيرة لشيفروليه كورفيت C8 الجديدة، والتي تشمل إصدار عدد من النسخ المثيرة للسوبركار في الأعوام القادمة، وقد تسرب مستند داخلي لجي ام يكشف عن بعض التفاصيل المشوقة.

وقد أرسلت جنرال موتورز هذا المستند لمورديها لوقف الطلبات على مكونات جميع السيارات والشاحنات القادمة، ومنهم كورفيت.. وضمن هذا الطلب نرى تفاصيل عن مجال كورفيت C8، مع توقعات بتأخر طرح جميع النسخ لعام على الأقل بسبب وباء الكورونا.

ربما أكثر سيارة مثيرة للاهتمام ضمن مجال كورفيت القادم هي “زورا”، والمتوقع تأخرها للنصف الثاني من العقد الحالي بمحرك توربو مزدوج هجين سعة 5.5 لتر بقوة 1000 حصان وعزم 1,322 نيوتن.متر.

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وقبل ذلك سنرى نسخة Z06 التي كان من المفترض تقديمها في 2022 ولكن نتوقع تأخيرها إلى 2023، بمحرك V8 سعة 5.5 لتر بقوة 650 حصان وعزم 813 نيوتن.متر، وسنرى بعدها كورفيت جراند سبورت الهجينة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر وموتور كهربائي بقوة إجمالية 600 حصان وعزم 678 نيوتن.متر، وأخيراً سنرى ZR1 في 2025 تقريباً بمحرك V8 سعة 5.5 لتر بقوة 850 حصان وعزم 1,119 نيوتن.متر.