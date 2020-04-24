لكزس تودع GS سيدان بإصدار “تورينج الأزلية” الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – ستودع لكزس سيارة GS سيدان بإصدار نهائي خاص باسم “تورينج الأزلية”، وسيمثل الإصدار نهاية إنتاج الـ GS بعد أربعة أجيال في أغسطس القادم.

ويأتي الإصدار الخاص بتحديثات خارجية سوداء لإضافة شكل ديناميكي للسيدان، خاصة في الشبك الأمامي المغزلي والمصدات وأغطية المرايا والجناح الخلفي، مع جنوط 19 إنش أسود كذلك.

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الداخلية تتمتع بجلود الكانترا الفاخرة وزخرفات كربونية ولمسات حمراء على المقود والكونسول الأوسط والأبواب، مع تخييط أحمر كذلك للأبواب ومساند الذراع.. ومن مميزات الإصدار الأخرى هي مصابيح أمامية أوتوماتيكية LED وإشارات انعطاف LED ومقاعد جلدية رياضية بمزايا تهوية وتدفئة ومستشعرات للمساعدة على الركن وراصد للنقطة العمياء.

وسينطلق إصدار ” GS تورينج الأزلية” في الأول من يونيو في اليابان بسعر يبدأ من 7,100,000 ين، ما يعادل 247,000 ريال.