يبدو أن كيا ستينجر لن تحصل على جيل جديد

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الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن كيا ستينجر لن تحصل على جيل ثاني لعدة أسباب منها وباء الكورونا الذي سيجبر كيا على تركيز كل استثماراتها على الموديلات الأكثر رواجاً ومبيعاً في الأسواق.
ويُذكر أن مبيعات ستينجر تراجعت في الأعوام الأخيرة كذلك مع انخفاضها بـ 18% في 2019 في الولايات المتحدة.. وربما الأبرز من ذلك أن تقارير كورية من The Korean Car Blog تدعي أن جينيسيس G70 أيضاً لن تحصل على جيل جديد.
جينيسيس G70 تشترك مع ستينجر في المحركات ومنصة الدفع الخلفي، ما قد يفسر وقف تطوير الاثنين في وقت واحد، إذا صحت هذه المعلومات بالفعل.
ويُذكر أن كيا ستينجر هي واحدة من أفضل السيارات الرياضية في الأسواق بسعر تنافسي للغاية مقارنة بمنافسيها الأوروبيين.. كما من المتوقع تقديم فيس ليفت لستينجر الحالية قبل توقفها المحتمل بشكل نهائي.. مع تذكير القراء مرة أخرى أنه لا توجد أي تأكيدات رسمية بعد.
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